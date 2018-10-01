مصرع شخصين جراء اجتياح إعصار "ترامي" لليابان

الشارقة 24 – د.ب.أ:





لقي شخصان على الأقل حتفهما وفقدت امرأة وأصيب نحو 100 شخص آخرون في اليابان، الإثنين، مع استمرار اجتياح إعصار "ترامي" لأجزاء من شمال البلاد، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ولقى شخص حتفه جراء انهيار أرضى في مقاطعة توتورى الغربية، وعثر على رجل أخر ميتاً بعد سقوطه في حفرة بمدينة فوجيوشيدا بوسط البلاد، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وذكرت "كيودو" أن امرأة لم يعرف مصيرها بعد، سقطت في مصرف في مدينة ميازاكي جنوب غرب البلاد.

ولجأ نحو 36 ألف شخص إلى مراكز إجلاء مؤقتة، خلال عبور ترامي لليابان الليلة الماضية، الذي صاحبته رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة بعد أن وصل إلى اليابسة حول مدينة تانابي الغربية في الساعة الثامنة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (11:00 صباح الأحد بتوقيت غرينتش).

وأجبر إعصار ترامي شركات الطيران على إلغاء نحو 230 رحلة جوية، الإثنين، في أعقاب إلغاء 1300 رحلة في اليوم السابق، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه).