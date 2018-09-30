مقتل 3 أطفال جراء انفجار ألغام شرقي أوكرانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، نقلاً عن السلطات المحلية أن ثلاثة أطفال قتلوا جراء انفجار الغام في منطقة دونيتسك الانفصالية الواقعة شرقي أوكرانيا.

وأوضحت التقارير أن الأطفال الثلاثة لقوا حتفهم عندما وطأوا بأقدامهم الغاماً بالقرب من مدينة هورليفكا فى دونيتسك فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، وأصيب طفل رابع بجروح خطيرة في الانفجار.

وأدى الصراع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق البلاد إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاعها في عام 2014، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.

واتهم الغرب روسيا بدعم الانفصاليين، وهو اتهام تنفيه موسكو.