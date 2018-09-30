أميركا تتهم الصين بـ "التنمر" والتدخل في انتخابات "الكونجرس"

الشارقة 24 – رويترز:

اتهم السفير الأميركي لدى الصين تيري برانستاد ، الأحد، بكين باستخدام الصحف الأميركية في نشر دعاية، بعد أسبوع من نشر صحيفة صينية ملحقاً إعلانياً من أربع صفحات في صحيفة أميركية يومية، يتحدث عن المزايا المتبادلة للتجارة بين البلدين.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء، إلى الملحق المدفوع الأجر للصحيفة الصينية المنشور في صحيفة "دي موين رجيستر"، الأكثر مبيعاً في ولاية أيوا، بعدما اتهم الصين بالسعي للتدخل في انتخابات الكونجرس المقررة في السادس من نوفمبر، وتنفي الصين هذا الاتهام.

وأكد مسؤولون أميركيون لرويترز، أن اتهام ترامب للصين بمحاولة التدخل في انتخابات الكونجرس، يمثل مرحلة جديدة في حملة متصاعدة، تشنها واشنطن للضغط على الصين.

ومن المعتاد أن تنشر حكومات أجنبية إعلانات مدفوعة الأجر للترويج لتجارتها، لكن بكين وواشنطن تخوضان حالياً حرباً تجارية متصاعدة، شملت فرض تعريفات جمركية على واردات كل منهما.

وأكد تيري برانستاد، أن بكين أضرت بمصالح العاملين والمزارعين ورجال الأعمال الأميركيين.

وكتب السفير في مقال رأي في صحيفة دي موين رجيستر، أن الصين تزيد الآن من تنمرها هذا، بنشر إعلانات مدفوعة الأجر في دي موين رجيستر.

في حين ذكر أن واحدة من أبرز الصحف الصينية، رفضت عرضاً بنشر مقاله لكنه لم يذكر اسم الصحيفة.