عدد ضحايا زلزال إندونيسيا يكسر حاجز الـ 800 قتيل والتوقعات بـ "الآلاف"

أشخاص في منطقة سكنية تضررت بعد الزلزال و"تسونامي" في بالو بإندونيسيا

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع الأحد، عدد قتلى زلزال وأمواج مد عاتية "تسونامي"، في إندونيسيا، بعد أن تأكد مقتل 832 شخصاً وتخشى السلطات أن يرتفع العدد أكثر فيما يكافح عمال الإنقاذ للوصول إلى مناطق نائية انقطعت عنها الاتصالات والمساعدات.

وأفادت أنباء أن العشرات ما زالوا تحت أنقاض فندقين ومركز تجاري في مدينة بالو، التي ضربتها أمواج يصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، بعد زلزال الجمعة الذي بلغت قوته 7.5 درجة.

وانتشل عمال الإنقاذ امرأة على قيد الحياة، من تحت أنقاض فندق روا روا، حيث يعتقد أن هناك ما يصل إلى 60 شخصاً محاصراً.

وتجمع المئات عند المركز التجاري بحثاً عن ذويهم.

وتتأهب السلطات لما هو أسوأ، لأن عدد القتلى إلى الآن من بالو وحدها، بينما تأتي تقارير ببطء من دونجالا وهي منطقة يقطنها 300 ألف شخص، وتقع إلى الشمال من بالو، وهي أقرب إلى مركز الزلزال وكذلك من منطقتين أخريين.

وأعلن يوسف كالا نائب الرئيس الإندونيسي، أن عدد القتلى ربما يصل إلى آلاف.

وزار الرئيس جوكو ويدودو بالو موقع مجمع سكني، انهار تماماً جراء الزلزال ودعا الناس للصبر.

وأكد أنه سيتم إعادة بناء ما دمره الزلزال، الذي استمرت هزاته الارتدادية على مدى يومين كاملين.

وهتفت حشود من السكان "نحن جوعى، نريد طعاماً"، بينما وزع جنود بعض المواد الغذائية من على متن شاحنة، وأظهرت صور عرضها التلفزيون أشخاصاً يفرون حاملين ملابس ومواد أخرى، من مركز تجاري، بعد تعرضه لأضرار بالغة.

وبسؤاله عن تقارير بشأن أعمال نهب متفرقة، أكد وزير الداخلية تجاهجو كومولو، إنه أمر السلطات بمساعدة الناس في الحصول على الأطعمة والمشروبات، مضيفاً أن الشركات ستحصل على تعويضات.

وأعلنسوتوبو بورو نوجروهو، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، خلال مؤتمر صحافي، أن المنطقة المتضررة أكبر مما كان يعتقد في البداية، مضيفاً أن عمال الإنقاذ لم يتمكنوا من الوصول إلا لواحدة فقط من المناطق الأربع المتضررة وهي بالو.

وأردف نوجروهو أن 16 ألف نازح يبحثون عن مأوى ويحتاجون لمياه نظيفة، في حين أصيب 540 شخصاً وكثير منهم يتلقون العلاج في خيام.