ماكرون يسعى لتحالف أوسع في الانتخابات الأوروبية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، سعيه لـ "أوسع قائمة ممكنة" في الانتخابات الأوروبية التي تجرى العام المقبل، واصفاً إياها بأنها "معركة من أجل الحضارة".

لكن الزعيم الذي ينتمي إلى تيار الوسط سعى أيضاً إلى استعادة الأرضية البلاغية من معارضيه في اليمين الشعبوي، مثل نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.

وصرح ماكرون لصحيفة "لو جورنال دو ديمونش" أنه ليس مؤيداً لأوروبا ولا للعولمة، مضيفاً أنه واثق في الهوية القوية لكل شعب، وواثق في تاريخ وطموح الشعب الفرنسي.

وكان سالفيني ومارين لو بان، زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية قد صورا انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، بأنها سباق بين رؤيتهما للعالم القومي والليبرالية المؤيدة للاتحاد الاوروبي، التي ينتهجها ماكرون، وهو تحد يبدو أنه يستمتع به.