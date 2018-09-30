بدء عملية إزالة الألغام في الحدود المشتركة بين الكوريتين

الشارقة 24 - د ب أ:

تبدأ عملية إزالة الألغام من منطقة الحراسة المشتركة في قرية الهدنة بين الكوريتين، والمنطقة المنزوعة السلاح في بلدة تشولوون، شرق الحدود الفاصل بينهما، غداً الإثنين، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، الأحد.

يأتي هذا التحرك تنفيذاً لما اتفقت عليه الكوريتان في قمة بيونغ يانغ الأخيرة، من أجل تنفيذ إعلان بانمونجوم المشترك.

وصرح مسؤول في الجيش الكوري الجنوبي، الأحد، أنه ابتداءً من يوم غد الإثنين، ستبدأ عملية إزالة الألغام قرب منطقة الحراسة المشتركة ومرتفعات "رأس السهم" في بلدة تشول-وون، في إقليم كانج وون، وهي منطقة تجريبية مخصصة للتنقيب عن الرفات بين الكوريتين.

ووفقاً للاتفاقية في المجال العسكري، تبدأ الكوريتان عملية إزالة الألغام المزروعة حول قرية بانمونجوم، خلال الفترة من الأول حتى 20 أكتوبر المقبل، وفي المرتفعات من 20 حتى 30 نوفمبر المقبل.