أردوغان يختتم زيارته لألمانيا بافتتاح مسجد في كولونيا

الشارقة 24 – رويترز:

اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارته لألمانيا بزيارة إلى كولونيا، حيث أبعدت الإجراءات الأمنية مؤيدين ومتظاهرين عن مراسم افتتاح أكبر مسجد في البلاد.

وتعتبر كولونيا مركز رئيسي للأتراك الذين يبلغ عددهم 3 ملايين في ألمانيا.

وكانت ألمانيا قد دعت أردوغان إلى زيارة استغرقت 3 أيام في محاولة لإصلاح العلاقات التي تضررت بفعل حملة على خصومه بعد محاولة انقلاب في عام 2016، على أمل تأمين إطلاق سراح مواطنيها الذين ما زالوا قيد الاعتقال.

وأفادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد اجتماع مع أردوغان، الجمعة، بأن ثمة "انقسامات عميقة" ما زالت قائمة، وسعى الزعيم التركي، السبت، في كولونيا إلى تقديم رسالة تصالحية.