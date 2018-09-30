سكان مقدونيا يصوتون الأحد على تغيير اسم البلاد

الشارقة 24 – د.ب.أ:

يتوجه الناخبون، الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء مقدونيا حول اتفاق مع اليونان لتغيير اسم البلاد إلى شمال مقدونيا، مما يمهد الطريق على الأرجح لإجراء محادثات حول انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الاوروبي.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم هؤلاء الذين سيتوجهون إلى مراكز الاقتراع سيصوتون بـ"نعم" على سؤال: هل تؤيد عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي والناتو، بقبول الاتفاق بين مقدونيا واليونان؟".

وينتهي التصويت في الساعة السابعة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش)، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية بعد ذلك بفترة قصيرة.