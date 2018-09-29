أمل كلوني تدعو زعيمة ميانمار للعفو عن صحفيي رويترز

الشارقة 24 – رويترز:

ضمن مؤتمر بالأمم المتحدة، حول حرية الصحافة، أعلنت المحامية الحقوقية أمل كلوني، أن أسرتي صحفيي "رويترز" المسجونين في ميانمار، طلبتا من الحكومة العفو عنهما، وحثت الزعيمة المدنية لميانمار أونج سان سو كي على الموافقة على الطلب.

وأكدت كلوني، وهي عضو في الفريق القانوني الذي يمثل الصحفيين، أن زوجتيهما كتبتا "رسالة مفعمة بالمشاعر"، إلى حكومة ميانمار قبل نحو أسبوع، تطلبان فيها العفو ليس لأن الصحفيين اقترفا أي خطأ، بل لأن العفو سيتيح إطلاق سراحهما.

ونقلت المحامية الحقوقية عن زوجتي الصحفيين، أن كياو سوي أو، لم ير ابنته البالغة من العمر ثلاث سنوات، طوال فترة سجنه، بينما لم ير وا لون بعد مولودته الأولى، التي وضعتها زوجته مؤخراً.

ولم ترد بعثة ميانمار لدى الأمم المتحدة على طلب للتعقيب، وأكد المتحدث باسم حكومة ميانمار، أن المحكمة مستقلة، واتبعت الإجراءات القانونية في القضية.