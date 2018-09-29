400 قتيل في إندونيسيا جراء زلزال و"تسونامي"

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت السلطات الإندونيسية أن نحو 400 شخص لقوا حتفهم، جراء زلزال وأمواج مد عاتية "تسونامي"، على ساحل مدينة بالو بجزيرة سولاويسي السبت، إذ جرفت الأمواج الضخمة، أعداداً كبيرة من الضحايا كانوا على الشاطئ.

واستمرت الهزات الارتدادية القوية صباح السبت، بعدما اجتاحت أمواج وصل ارتفاعها إلى ستة أمتار، المدينة السياحية، نتيجة الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة.

ووصف مسؤولون الدمار بأنه "شامل"، بعد انهيار آلاف المنازل والمستشفيات، والمراكز التجارية والفنادق.

وتسبب الزلزال وأمواج المد في انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات في بالو، وتواجه السلطات صعوبات في تنسيق جهود الإنقاذ.

وظل مطار المدينة مغلقاً بعدما دمر الزلزال، المدرج وبرج التحكم، لكن مسؤولين أكدوا أنهم يستعدون لإعادة فتح المطار، للسماح بوصول المساعدات.

وكان المئات يستعدون لمهرجان على الشاطئ، كان من المفترض أن ينطلق مساء الجمعة.

وأصدرت السلطات تحذيراً من حدوث تسونامي، بعد وقوع الزلزال، لكنها رفعته بعد 34 دقيقة، ووجهت انتقادات حادة لوكالة الأرصاد الجوية، لعدم تحذيرها المواطنين من أمواج تسونامي، لكن المسؤولين أكدوا أن الأمواج اجتاحت في غضون إصدار التحذير.

وضرب زلزال أقل شدة منطقة بالو في وقت مبكر الجمعة، مما أدى إلى تدمير بعض المنازل، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين في بلدة دونجالا القريبة من مركز الزلزال.