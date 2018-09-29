مقتل 48 جراء زلزال وتسونامي في إندونيسيا

الشارقة 24 – رويترز:

قتل 48 شخصاً، بعد أن تعرضت بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية، لزلزال قوي وأمواج مد عاتية "تسونامي" أمس الجمعة.

واستمرت الهزات الارتدادية القوية صباح يوم السبت، بعدما اجتاحت أمواج وصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار المدينة السياحية نتيجة الزلزال الذي بلغت شدته 7.5 درجة.

وأكد سوتوبو بورو نوجروهو المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن تم العثور على جثث كثيرة على طول الساحل بسبب أمواج المد ولا تزال الأعداد غير معروفة، مضيفاً أن ما لا يقل عن 48 شخصاً لاقوا حتفهم وأن التوقعات تشير إلى زيادة عدد القتلى.

ووصف نوجروهو الدمار بأنه "شامل" بعد انهيار آلاف المنازل والمستشفيات والمراكز التجارية والفنادق.

وأضاف المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أن السلطات عثرت أيضاً على جثث وسط أنقاض المباني المنهارة، مؤكداً أن ما يربو على 350 شخصاً أصيبوا.

وتسبب الزلزال وأمواج المد في انقطاع التيار الكهربائي والاتصالات حول بالو، وحتى يوم السبت كانت السلطات ما زالت تواجه صعوبات في تنسيق جهود الإنقاذ.

وظل مطار المدينة مغلقاً بعدما دمر الزلزال المدرج وبرج التحكم لكن مسؤولين قالوا إنهم يستعدون لإعادة فتح المطار للسماح بوصول المساعدات.