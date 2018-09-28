ميركل تعلن عزمها عقد اجتماع رباعي بشأن سوريا

الشارقة 24 – د ب أ:

التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، في برلين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبحثا سبل تهدئة العلاقات التي المتوترة بين البلدين.

وأعلنت ميركل خلال مؤتمر صحافي مشترك، عزمها عقد اجتماع رباعي مع رؤساء فرنسا وروسيا وتركيا في أكتوبر المقبل لبحث الوضع الحرج في إدلب السورية.

ووجهت ميركل انتقادات للوضع في تركيا، مؤكدة أنه لا يزال هناك اختلافات عميقة مع تركيا فيما يتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان على وجه الخصوص.

وذكرت المستشارة الألمانية، أن تركيا تقوم بعمل ممتاز في إيواء أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوري.

ومن جانبه، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع ألمانيا، مناشداً في الوقت نفسه احترام النظام القضائي لكل دولة، وذلك في إشارة منه إلى انتقادات ألمانيا لاعتقال الكثير من الأفراد في بلده.