زلزال "سولاويسي" الإندونيسية يقتل شخصاً ويدمر عدة منازل

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكر مسؤول بالهيئة الإندونيسية للحد من مخاطر الكوارث، أن شخصاً واحداً قتل، ودمرت العديد من المنازل، عندما ضرب زلزال بقوة 9ر5 درجات جزيرة سولاويسي الإندونيسية الجمعة.

وكان زلزال أول بقوة 7ر7 درجات، تسبب في إصدار تحذير من وقوع أمواج مد بحري عاتية "تسونامي"، ولكن تم رفع التحذير بعد أقل من ساعة.

ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا نتيجة للزلزال الأكثر قوة، الذي وقع بعد ثلاث ساعات من الزلزال الأول.

وكان الزلزال وقع الساعة السادسة ودقيقتين مساء بالتوقيت المحلي، ويقع مركزه على مسافة 27 كيلومتراً شمال شرق منطقة دونجالا وسط جزيرة سولاويسي، على عمق عشرة كيلومترات.

وتقع إندونيسيا على ما يعرف بـ "حزام النار" بالمحيط الهادئ، وهي منطقة تضربها زلازل وبراكين متكررة.