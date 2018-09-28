اليابان تتأهب لوصول الإعصار "ترامي" لمناطقها الشمالية

الشارقة 24 – رويترز:

تستعد اليابان لرياح قوية وأمطار غزيرة الجمعة، مع قدوم إعصار للمناطق الشمالية، واجتياحه لجزر نائية في أعالي البحار، قبل أن يتجه صوب بقية أنحاء البلاد، ويعصف بأكبر الجزر اليابانية في عطلة نهاية الأسبوع.

والإعصار "ترامي" هو أحدث إعصار يجتاح اليابان، في عام شهد عدداً غير معتاد من الكوارث الطبيعية، شملت ارتفاعاً شديداً لدرجات الحرارة وأمطاراً غزيرة وانهيارات أرضية.

واجتاحت أمواج عاتية الجزر النائية في سلسلة أوكيناوا على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب غربي طوكيو، قبل يومين من انتخابات محلية، مما اضطر بعض المناطق لإجراء انتخابات مبكرة.

وفتحت الحكومة المركزية مكتباً للطوارئ للتعامل مع الإعصار.

والإعصار ترامي على بعد نحو 300 كيلومتر جنوب شرقي جزيرة مياكو، ويحمل رياحاً تصل سرعتها القصوى إلى 216 كيلومتراً في الساعة.

ويتحرك الإعصار شمالاً عبر أوكيناوا السبت، ومن المتوقع أن يمر عبر جزر كيوشو وعبر جزيرة هونشو الرئيسية الأحد، وهو نفس المسار الذي قطعه الإعصار جيبي في مطلع سبتمبر.

وفي حين تتأهب العاصمة طوكيو لهطول أمطار غزيرة، تشير التوقعات الحالية إلى أنها ستنجو من ضربة مباشرة.