تدريبات عسكرية بين اليابان وبريطانيا في المحيط الهندي

الشارقة 24 – رويترز:

انضمت كاجا حاملة الطائرات الهليكوبتر وأكبر سفينة حربية يابانية إلى تدريبات بحرية، مع الفرقاطة الملكية البريطانية أرجيل في المحيط الهندي فيما تتجه الفرقاطة إلى منطقة بحر الصين الجنوبي المتنازع عليها وشرق آسيا.

وتضافرت جهود بريطانيا واليابان والولايات المتحدة في التصدي لتنامي نفوذ الصين في المنطقة والحيلولة دون وقوع ممرات بحرية حيوية تربط آسيا وأوروبا والولايات المتحدة ومناطق أخرى تحت الهيمنة الصينية.

وأكد كينجي ساكاجوتشي قائد قوات الدفاع البحرية، أن علاقات قديمة تربطهم بالبحرية البريطانية وكلاهما حليف للولايات المتحدة وتعد هذه التدريبات فرصة لتعزيز التعاون.

وتدربت أرجيل وكاجا والمدمرة إينازوما المرافقة لها على تشكيلات في المياه الهادئة بالمحيط الهندي قرب ممرات بحرية تجارية تتحرك فيها حاويات وناقلات نفط، وحلقت ثلاث طائرات هليكوبتر من حاملة الطائرات اليابانية في الأجواء لتراقب التدريبات.