الرئيس الأفغاني ينجو من 3 صواريخ سقطت على غزنة

تأهب أمني في أفغانستان مع تصاعدات التهديدات

الشارقة 24 – أ ف ب:

سقطت ثلاثة صواريخ، يوم الخميس، على مدينة غزنة، خلال زيارة للرئيس الأفغاني أشرف غني، وذلك في مسعى للمتمردين، لاستعراض قوتهم وسط تصعيد هجماتهم في أنحاء البلاد.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، الذي يأتي بعد أسابيع على هجوم لطالبان على عاصمة الولاية، التي تبعد مسافة ساعتين بالسيارة عن كابول، حيث خاضوا معركة ضارية مع قوات الأمن قتل فيها مئات الأشخاص.

وأكد نائب قائد الشرطة رمضان علي محسني، عدم سقوط قتلى أو جرحى في الهجوم الأخير.

وسقط أحد تلك الصواريخ على بعد 200 متر عن مكتب حاكم ولاية غزنة، حيث كان الرئيس غني يعقد اجتماعات مع مسؤولي الأمن وقادة دينيين وأفراد من المجتمع المدني.

وأعلن هارون شخنصوري المتحدث باسم الرئيس، أن الصاروخ سقط بعيداً عن مكتب الحاكم.

وكان شخنصوري يرافق الرئيس وقت الهجوم، وسمع دوي أحد تلك الصواريخ، وأوضح أنه سقط على أطراف المدينة.

وهذه الزيارة الثانية لغني إلى غزنة، منذ هجوم طالبان على المدينة مطلع الشهر الماضي.