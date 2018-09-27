واشنطن تحمل إيران المسؤولية المباشرة لاستمرار الحرب في سوريا

الشارقة 24 - بنا:

ذكر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس بأن إيران تتحمل المسؤولية المباشرة لاستمرار الحرب في سوريا.

ورداً على سؤال حول تصريح مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون حول إيران، أفاد ماتيس بأن الإدارة الأميركية هي في نفس النقطة مع جميع البلدان التي دفعت الثمن في الشرق الأوسط، بسبب شرور إيران.

وأضاف بأن إيران تسببت في كل شيء بدءاً من اليمن، ولبنان، وإبقاء نظام الأسد، وتتحمل المسؤولية المباشرة لاستمرار الحرب في سوريا، ولذلك، طالما استمر هذا السلوك القاتل لإيران، فإن الإدارة الأميركية وجميع حلفائنا سيكونون بالتأكيد في نفس النقطة.