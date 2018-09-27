الرئيس الفنزويلي يرغب في لقاء ترامب

الشارقة 24 – د.ب.أ:





أفاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بأنه يرغب في لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف مادورو أنه على الرغم من الاختلافات التاريخية والأيديولوجية والاجتماعية الهائلة، "فإن رئيس فنزويلا سيكون مستعداً للتواصل مع رئيس الولايات المتحدة ومناقشة هذه الأمور بشكل ثنائي".

وتابع أنه على استعداد للتحدث بجدول أعمال مفتوح حول أي شيء قد يرغب في الحديث عنه، بصراحة وبصدق وأمانة.

وجاء عرض مادورو بعد اتهامه للولايات المتحدة بشن "هجمات مستمرة على بلاده".