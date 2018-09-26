تيريزا ماي ترفض إجراء انتخابات مبكرة

الشارقة 24 – وكالات:

رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، إجراء انتخابات عامة مبكرة بعد رفض الاتحاد الأوروبي خطة المغادرة التي طرحتها الحكومة.

وأوضحت ماي أن اجراء انتخابات عامة في الوقت الراهن لا يخدم المصلحة العامة، مؤكدةً سعيها لتحقيق اتفاق مغادرة جيد مع الأوروبيين يخدم مصالح البلاد.

ويأتي حديث ماي على خلفية دعوة زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربين وعدد من نواب مجلس العموم البريطاني مؤخراً إلى عقد انتخابات مبكرة بعد رفض الاتحاد خطة المغادرة التي طرحتها حكومة حزب المحافظين برئاسة تريزا ماي.