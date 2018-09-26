ترامب يندد بتزايد السلوك العدائي لإيران

الشارقة 24 – وكالات:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ترؤسه جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، أن بلاده ستواصل فرض عقوبات مشددة على إيران أشد من أي وقت مضى

وندد بتزايد السلوك العدائي لإيران، رغم أنها وقعت اتفاقاً حول برنامجها النووي العام 2015.

وقال ترامب "في الاعوام التي تلت توقيع الاتفاق، ازدادت عدائية إيران"، واعداً بان تطبق العقوبات الأميركية على طهران في شكل كامل بداية نوفمبر المقبل.

وأضاف بعد ذلك، ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة أكثر شدة من أي وقت مضى لاحتواء مجمل السلوك السيء لإيران.

وحول القضية الفلسطينية، أعرب ترامب، عن دعمه لحل الدولتين، في أول إشارة على الإطلاق على أنه يؤيد الحل الذي يحظى بتأييد دولي للنزاع المستمر منذ عقود.

وأشار إلى أنه يريد إبرام اتفاقية سلام حول القضية الفلسطينية قبل نهاية فترته الرئاسية الأولى، وقال إن الفلسطينيين سيعودون إلى الطاولة بالتأكيد.

وحول كوريا الشمالية، قال ترامب إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ترتبطان بعلاقة رائعة تتطور، مشيراً إلى أنه سيعلن في وقت قريب جدًا عن موعد ومكان اجتماعه المقبل بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

واتهم الرئيس الأميركي الصين بالسعي للتدخل في انتخابات الكونجرس المقررة يوم السادس من نوفمبر المقبل، قائلاً إن بكين لا ترغب في نجاح حزبه الجمهوري نظراً لموقف الرئيس من التجارة.