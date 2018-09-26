ألمانيا تعتزم استقبال 15 مهاجراً من سفينة الإنقاذ "أكواريوس 2"

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الحكومة الألمانية، الأربعاء، عزمها استقبال 15 مهاجراً من إجمالي 58 مهاجراً عالقين على متن سفينة الإنقاذ "أكواريوس 2" في البحر المتوسط.

وأكدت إليونوره بترمان المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية في العاصمة برلين، الأربعاء، أنه من المقرر نقل المهاجرين من السفينة إلى جزيرة مالطا.

يشار إلى أنه ليس مسموحاً للسفينة نفسها بالرسو في ميناء مالطا، ولكنها ستتوجه إلى مرسيليا جنوبي فرنسا.

ومن المقرر توزيع المهاجرين من مالطا على 4 دول أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيانات مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، تعهدت إسبانيا والبرتغال وفرنسا بذلك، إلى جانب ألمانيا.