آبي يؤكد استعداده لعقد قمة مع الرئيس الكوري الشمالي

الشارقة 24 – أونا:

أبدى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي استعداده لعقد اجتماع قمة مع الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، على غرار القمة التاريخية التي

جمعته بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في يونيو الماضي في سنغافورة.

وأكد شينزو آبي في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنّه مستعدّ لانطلاقة جديدة، تترجم بقمّة بينه وبين الرئيس الكوري الشمالي.

من جانبه حذر رئيس الوزراء الياباني من أنّ مثل هذه القمّة ستركز على موضوع يرتدي حساسية بالغة بالنسبة إلى الرأي العام الياباني، ألا وهو اختطاف مواطنين يابانيين من قبل كوريا الشمالية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي.