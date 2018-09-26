أميركا تقدم مساعدات بقيمة 185 مليون دولار "للروهينغا"

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، أن بلادها عازمة على زيادة مساعداتها لصالح "الروهينغا" المسلمين النازحين في بنغلادش وميانمار بنحو المثلين، داعية محققي الأمم المتحدة إلى إطلاع مجلس الأمن على الأزمة.

وقالت هيلي إن الولايات المتحدة ستمنح مساعدات إنسانية بقيمة 185 مليون دولار إضافية منها 156 مليون دولار ستخصص للاجئين والمجتمعات المضيفة في بنغلادش، وهو ما يصل بإجمالي المساعدات في هذه الأزمة منذ العام الماضي إلى نحو 389 مليون دولار.

وأضافت هيلي في تصريحات صحافية، بعد اجتماع وزاري في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الأمم المتحدة، أن تقرير بعثة تقصي الحقائق، أكد أن جيش ماينمار نفذ عمليات قتل واغتصاب جماعية بحق الروهينغا بغرض الإبادة الجماعية.