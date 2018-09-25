ترامب: القادة الإيرانيون يزرعون الفوضى والموت والدمار

الشارقة 24 – وكالات:

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، في نيويورك، أن قادة إيران يزرعون الفوضى والموت والدمار، طالباً من جميع الدول عزل النظام الإيراني طالما استمر في عدوانه.

وأضاف ترامب أن جيران طهران تكبدوا خسائر فادحة بسبب عدوان الإيرانيين وتوسعهم.

ووصف إيران بأنها "دكتاتورية فاسدة" تنهب الشعب الإيراني لسداد تكلفة العدوان في الخارج.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق النووي الإيراني، الذي قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه، كان بمثابة كسب غير متوقع للقيادة الإيرانية تم استخدامه لتمويل الإرهاب في سورية واليمن.

وشدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنه لن يلتقي مع القيادة الإيرانية إلا بعد أن تغير سياساتها.

وحول الوضع في سوريا، حذر ترامب الحكومة السورية من استخدام الأسلحة الكيماوية، قائلاً إن واشنطن سترد على أي إجراء من هذا القبيل.

وعن كوريا الشمالية أشاد الرئيس ترامب بجهوده لتعزيز العلاقات مع بيونغ يانغ، موجهاً الشكر للزعيم كيم يونج أون على شجاعته في المفاوضات.

وأضاف أن العقوبات المفروضة على بيونج يانج ستظل سارية حتى يتم إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.