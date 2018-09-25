الصين تحتج لدى أميركا على صفقة مبيعات عسكرية مزمعة لتايوان

الشارقة 24 – رويترز:

أبدت الصين استياءها وقالت إنها قدمت احتجاجاً شديد اللهجة للولايات المتحدة، بعد أن أعلنت الموافقة على بيع تايوان قطع غيار طائرات عسكرية تصل قيمتها إلى 330 مليون دولار.

وأكد متحدث باسم الخارجية الصينية، أن الصفقة تمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وتضر بالسيادة والمصالح الصينية.

وتعتبر الصين تايوان إقليماً منشقاً على "الصين الواحدة"، ولا يحق لها إقامة علاقات مع دول أخرى، ولم تستبعد قط استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرتها.

والمبيعات العسكرية الأميركية لتايوان، من العناصر الشائكة في العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.