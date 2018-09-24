ترامب يستعد لثاني ظهور له أمام الجمعية العامة

الشارقة 24 – رويترز:

لم يشعر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أي وقت من الأوقات بالود تجاه الأمم المتحدة، ووصفها بأنها "ناد يتجمع فيه الناس لتبادل الأحاديث وتمضية وقت طيب"، وقال إن إنفاق هذه المنظمة الدولية "خرج عن السيطرة".

غير أن السؤال يدور حول نوع العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة، في الوقت الذي يستعد فيه ترامب لثاني ظهور رئاسي له، والتحدث أمام الجمعية العامة الأسبوع الحالي.

وشكت الولايات المتحدة مراراً من أنها تسدد ما نسبته 22% من الميزانية الاعتيادية للأمم المتحدة، وتحدد نسبة مساهمة الدول في هذه الميزانية بناءً على حجم اقتصاد كل دولة عضو فيها.

وأثار ترامب المخاوف من قيامه باستقطاع مليار دولار العام الماضي، من المساهمة المالية الأميركية في ميزانية عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

ويثني الكثيرون على سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، باعتبارها مسؤولة عن تخفيف حدة خططه لإحداث استقطاعات مالية شديدة الوطأة وذات تأثير هائل.