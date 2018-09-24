آبي يجري محادثات تجارية مع ترامب

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنه أجرى محادثات بناءة بشأن التجارة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك، الأحد، قبل عقد الجولة الثانية من المباحثات التجارية بين البلدين هذا الأسبوع.

وقال آبي للصحافيين في نيويورك إنهما ناقشا التجارة والاستثمار وأكدا التزامهما بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأردف قائلاً للصحافيين خلال لقاء مع وسائل الإعلام بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية(إن.إتش.كيه) " سأواصل المباحثات بشأن التجارة معه في اجتماعنا بعد اجتماع وزير الاقتصاد موتيجي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر".

وأفاد كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، الجمعة، بأن آبي وترامب سيعقدان اجتماع قمة الأربعاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ولوضع الأساس لاجتماع القمة سيعقد وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ثاني جولة لهما من المحادثات التجارية الإثنين.