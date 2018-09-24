رئيس كوبا الجديد يقوم بأول زيارة للولايات المتحدة

الشارقة 24 – رويترز:

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية في كوبا أن الرئيس الجديد ميجيل دياز كانيل وصل إلى نيويورك، الأحد، في أول زيارة يقوم بها للولايات المتحدة حيث سيندد أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بالحظر الذي تفرضه واشنطن منذ عشرات السنين على بلاده.

وتزايدت حدة التوتر بين البلدين بعد أن شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحظر العام الماضي في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية خلال رئاسة باراك أوباما، وزعمت واشنطن أيضاً وقوع سلسلة هجمات أدت إلى إصابة دبلوماسيين أميركيين في هافانا بمرض غامض أثر على حالتهم الصحية.

ونفت الحكومة الكوبية وقوع هجمات وقالت إن إدارة ترامب تستغل أي شيء يحدث -إن كان حدث أصلاً- كذريعة لتصعيد موقفها المعادي لكوبا.