مقتل 18 بهجوم للمتمردين في الكونغو

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الجيش ومسؤولون محليون في جمهورية الكونغو الديموقراطية، أن 14 مدنياً على الأقل، وأربعة جنود قتلوا، يوم السبت، في هجوم استمر ست ساعات، شنه متمردون على بلدة بيني في شرق البلاد، ما يهدد بأن تعطل الاضطرابات جهود احتواء وباء الإيبولا المنتشر في المنطقة.

وتركز أحدث انتشار للمرض القاتل، في إقليمي نورث كيفو وإيتوري، اللذين كانا مركز نشاط تمرد مسلح وعمليات قتل عرقية، منذ اندلاع حربين أهليتين في أواخر التسعينات.

وأكد الزعيم المحلي كيزيتو بيني هانجي، أن متمردين يعتقد أنهم من القوات الديموقراطية المتحالفة، اشتبكوا مع القوات الحكومية في بيني وهي بلدة يقطنها مئات الألوف.