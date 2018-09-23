"العمال" البريطاني يفضل انتخابات على استفتاء ثانٍ بشأن الخروج

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، يوم الأحد، أن الحزب يفضل إجراء انتخابات جديدة على استفتاء ثانٍ، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ويزيد ذلك الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، التي تعثرت خطتها للخروج من التكتل.

وأوضح كوربين لبرنامج أندرو مار شو في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي"، أنه سيستمع إلى أي نقاش عن تصويت ثانٍ محتمل على عضوية بريطانيا، لكنه يفضل إجراء انتخابات مبكرة، إذا فشلت ماي في التوصل إلى اتفاق من الممكن، أن يدعمه حزب العمال في البرلمان.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مارس من العام المقبل.

وبعد أسابيع من إدلاء الطرفين بتصريحات إيجابية، بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خروج وشراكة تجارية مستقبلية احتدت النبرة في سالزبرج بالنمسا، يوم الخميس الماضي، عندما تقدم زعماء الاتحاد الأوروبي، واحداً تلو الآخر لانتقاد خطة ماي.

وفي نفس البرنامج، جدد دومينيك راب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية، ما تعهدت به ماي من التزام هدوء الأعصاب خلال المحادثات، والضغط على الاتحاد الأوروبي، للوصول معه إلى اقتراح بديل لخطتها المسماة "تشيكرز"، في إشارة إلى مقر إقامتها الريفي الذي توصلت فيه إلى خطة الخروج مع كبار أعضاء حكومتها.

واستبعد راب مجدداً، إجراء أي انتخابات هذا العام، واصفاً الاقتراح بأنه "لا قيمة له".