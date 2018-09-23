اشتباكات دامية بين فصائل متناحرة للسيطرة على جنوب طرابلس

الشارقة 24 – رويترز:

تعرض عدد من المنازل والمتاجر في جنوب العاصمة الليبية طرابلس إلى أضرار بالغة، وصلت إلى حد الدمار الكامل في بعض الحالات، جراء استمرار الاشتباكات بين فصائل متناحرة، تتقاتل من أجل السيطرة على المنطقة، منذ شهر أغسطس.

وتسبب القتال في انقطاع الكهرباء عن مناطق عدة في العاصمة الليبية، بعد أن أدت الاشتباكات إلى تعطل معظم محطات الطاقة في المدينة، كما أغلق المطار الرئيسي بطرابلس، ما أسفر عن تكدس المسافرين في مطار مصراته الصغير، بعد أن أصبح آخر بوابة للخروج من البلاد والقدوم إليها.

وأحرزت القوات المتحالفة مع الحكومة في طرابلس تقدماً في المناطق الجنوبية، لكن حكيم الشيخ، القيادي في الكتيبة 42 التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، يؤكد على أن الفصائل المنافسة لا تزال تطلق قذائف على منازل المدنيين هناك.

باندلاع جولة جديدة من الاشتباكات بين الجماعات المسلحة المتنافسة، انهت هدنة هشة توسطت فيها الأمم المتحدة هذا الشهر، بعد أن لقي أكثر من 60 شخصاً حتفهم في اشتباكات منذ نهاية أغسطس.