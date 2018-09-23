أردوغان يسعى لتعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية مع ألمانيا

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أنه سيعمل على تحسين الروابط السياسية والاقتصادية مع ألمانيا، أثناء زيارته المقررة لها هذا الشهر.

وتسعى تركيا لتحسين علاقتها بأوروبا، في وقت تشهد فيه العلاقات مع الولايات المتحدة تدهوراً، وهوت فيه الليرة التركية بشدة.

وسيسافر أردوغان أيضاً للولايات المتحدة، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيلتقي بمستثمرين أميركيين قبل أن يزور ألمانيا، في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر.

وأضاف في مؤتمر صحافي، قبل سفره إلى الولايات المتحدة: "أولوية جدول أعمال زيارتي لألمانيا ستكون طي صفحة الفترة الأخيرة في علاقاتنا السياسية تماماً".

وتابع: "بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن اتخاذها لدفع الروابط الاقتصادية بيننا إلى الأمام على أساس المنفعة المشتركة".

وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا، بعد أن شنت أنقرة حملة في أعقاب محاولة الانقلاب اشتملت على سجن عشرات الآلاف منذ عام 2016، بينهم ألمان.