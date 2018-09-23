ارتفاع منسوب المياه في ولايتين أميركيتين بعد إعصار فلورنس

الشارقة 24 – رويترز:

حذرت هيئة الطقس الوطنية الأميركية من وصول منسوب المياه في جميع الأنهار والمجاري المائية في ولايتي ساوث كارولاينا ونورث كارولاينا الأميركيتين إلى قمته، الأحد، كما سيظل عند مستوى الخطر لأيام، بعد أن ضرب الإعصار فلورنس اليابسة منذ أكثر من أسبوع، مما أدوى بحياة 40 شخصاً على الأقل.

وقال بوب أورافيتش خبير الأرصاد الجوية بمركز توقعات الطقس في كوليدج بارك بماريلاند، في وقت مبكر صباح الأحد: "لم ينته الأمر بعد... لن يصل منسوب المياه في أجزاء كبيرة من الأنهار قرب الساحل إلى قمته قبل بداية الأسبوع على الأقل، وربما في وقت لاحق".

وأضاف: "كل هذه المياه ستحتاج فترة كي تنحسر... يمكن أن تحدث أضرار".

ويعد مسؤولون في بلدات ومدن بساوث كارولاينا ونورث كارولاينا أكياس رمال ويضعون اللمسات الأخيرة على إجراءات توفير طائرات للإجلاء وهم يتابعون بعض الأنهار التي ارتفع منسوب المياه فيها، جراء هطول الأمطار الغزيرة، أمس السبت.