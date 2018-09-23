جزر المالديف تتوق للتغيير بانتخابات رئاسية سلمية

الشارقة 24 – رويترز:

بدأ الناخبون في جزر المالديف بالاصطفاف أمام 400 مركز اقتراع في العاصمة مالي، للانتخابات الرئاسية، صباح الأحد الباكر، إذ يحق لأكثر من ربع مليون شخص الإدلاء بأصواتهم، حيث من المتوقع أن تعزز قبضة الرئيس "عبد الله يمين"، البالغ من العمر 59 عاماً، على السلطة، سعياً منه للفوز بفترة ثانية مدتها 5 سنوات، في الوقت الذي تنتقد فيه الجماعات المناهضة والمنظمات الدولية الحملة الانتخابية لانعدام الشفافية وقمع المعارضين.

وقد أصبحت الدولة الواقعة في المحيط الهندي، ويقطنها 400 ألف نسمة، أغلبهم مسلمون، مسرحاً للتنافس بين الهند شريكتها التقليدية، والصين الداعمة لحملة "يمين" ببناء بنية أساسية للبلاد، إذ أنها تثير قلقاً في الغرب، بشأن نفوذ العاصمة بكين المتزايد.

وأفاد مسؤولون في الجماعات غير الموالية، أن الشرطة داهمت مكتب الحملة الانتخابية للمعارضة الرئيسية، في ساعة متأخرة، من مساء السبت، مؤكدة على أنها جاءت لمنع أنشطة غير قانونية، بعد اعتقال ما لا يقل عن 5 من أنصار المعارضة بسبب "التأثير على الناخبين".

وذكر السفير البريطاني جيمس دواريس، في رسالة على "تويتر"، أن من السهل إدراك سبب قلق هذا العدد الكبير من الناس، مما سوف يحدث في يوم الانتخابات.

دعت الحكومة لمراقبة الانتخابات خشية أن يتم استغلال وجود مراقبي الانتخابات بما فيهم مراقبي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، للتصديق على إعادة انتخاب "يمين" حتى بعد التزوير المحتمل للانتخابات.

وسعى المرشح المشترك للمعارضة ابراهيم محمد صليح، للتأكيد لأنصاره على ثقته من الفوز، ودعا الجميع إلى عدم السماح بفرصة وقوع أي اضطرابات أثناء الانتخابات، لتنتهي الأمور بسلام، تقرر الناس ما تريد، فالشعب يتوق للتغيير.