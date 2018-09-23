بعد مطاردة 3 أشهر... القبض على رجل هدد ترامب

أفراد من خدمة المارشال الأميركية يلقون القبض على الرجل الذي هدد ترامب

الشارقة 24 – رويترز:

بعد عملية بحث دامت ثلاثة أشهر، قال مسؤولون إن السلطات تمكنت من القبض على رجل من ولاية بنسلفانيا، كان قد هدد بإطلاق النار على الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضافت، أنه خلال المطاردة سرق الرجل عدة سيارات وأسلحة وتنقل عبر 6 ولايات، فضلاً عن كندا.

وقالت خدمة المارشال الأميركية، وهي وكالة اتحادية لإنفاذ القانون، في بيان السبت، إن شون ريتشارد كريستي "27 عاماً"، كان مسلحاً بمسدس وسكين عندما جرى اعتقاله في ولاية أوهايو، الجمعة، في منطقة غابات في مقاطعة ريتشلاند.

وكانت أخبار كريستي تصدرت العناوين من قبل في عام 2010، بعدما حصلت سارة بيلن، التي كانت مرشحة الحزب الجمهوري لمنصب نائب الرئيس عام 2008، على أمر تقييدي ضده، بعد سلسلة مكالمات تهديد هاتفية أجراها هو ووالده لأشخاص مقربين من بيلن، بحسب ما ذكرت السلطات حينئذ.

وقالت السلطات إن كريستي هدد الرئيس الأميركي في يونيو الماضي، في منشور على فيسبوك انتقد خلاله أيضاً جون مورجانيلي ممثل الادعاء في نورثامبتون ببنسلفانيا.

وكريستي متهم بأنه كتب على فيسبوك: "استمر في ذلك يا مورجانيلي، أعد بأنني سأضع رصاصة في رأسك بمجرد أن أضع واحدة في رأس الرئيس دونالد ترامب".

واختفى كريستي بعد نشر هذا الكلام واتهمته محكمة اتحادية بتهديد الرئيس ومسؤولي إنفاذ القانون.