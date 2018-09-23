الصين تلغي محادثات عسكرية مع أميركا

الشارقة 24 - رويترز:





استدعت الصين سفير الولايات المتحدة في بكين وأجلت محادثات عسكرية مشتركة، احتجاجاً على قرار واشنطن بفرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية ومديرها، بسبب شراء مقاتلات ونظام صواريخ أرض جو متقدم من روسيا.

وذكرت وزارة الخارجية أن نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسه قوانغ استدعى السفير تيري برانستاد، لتسليمه "احتجاجات صارمة"، والاعتراض على العقوبات.

وأفادت وزارة الدفاع الصينية في بيان بأنها ستستدعي قائد القوات البحرية شن جين لونغ من زيارة للولايات المتحدة، وستؤجل محادثات كان من المقرر عقدها في بكين بين مسؤولين عسكريين صينيين وأميركيين الأسبوع المقبل.

وأضافت إن الجيش الصيني يحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مضادة أخرى دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وأفاد وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية بأن قرار بلاده شراء طائرات مقاتلة وأنظمة صاروخية من روسيا هو إجراء عادي، في إطار التعاون بين بلدين يتمتعان بالسيادة، وليس للولايات المتحدة "أي حق في التدخل".

وفرضت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، عقوبات على إدارة تطوير المعدات الصينية، وهي فرع الجيش المسؤول عن مشتريات الأسلحة، بسبب المشاركة في "معاملات كبيرة" مع روسوبورون إكسبورت وهي الشركة الأساسية لتصدير الأسلحة في روسيا.