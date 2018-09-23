فريق تيريزا ماي يعد "خططاً طارئة" لإجراء انتخابات في نوفمبر

الشارقة 24 - رويترز:





ذكرت صحيفة صنداي تايمز إن مساعدين لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بدأوا في وضع خطط طارئة، لإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر، لإنقاذ خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي وكذلك منصبها.

وأفادت الصحيفة بأن عضوين كبيرين في الفريق السياسي لماي شرعا في التحضير لإجراء انتخابات في الخريف لكسب تأييد الناس لخطة جديدة، بعد تعرض مقترحاتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي لانتقادات خلال اجتماع قمة عقد في سالزبورج الأسبوع الماضي.

ولم يتسن الاتصال بمقر رئاسة الوزراء في لندن للتعليق على هذا التقرير.