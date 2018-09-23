أميركا تفرض عقوبات على من يرسل وقوداً إلى كوريا الشمالية

الشارقة 24 - رويترز:





ذكرت وزارة الخارجية الأميركية، السبت، أن واشنطن لن تتردد في فرض عقوبات على أي طرف يساعد في إرسال وقود إلى كوريا الشمالية، في تحذير واضح لروسيا، بعد أيام من اتهام نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة موسكو بالتحايل على هذه العقوبات.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن كوريا الشمالية تواصل استخدام أساليب للتملص من عقوبات الأمم المتحدة، وأضافت أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حظر عمليات نقل الوقود من سفينة لأخرى إلى كوريا الشمالية.

وأضافت ناورت أن "الولايات المتحدة لن تتردد في فرض عقوبات على أي فرد أو كيان أو سفينة تدعم الأنشطة الكورية الشمالية غير المشروعة بصرف النظر عن الجنسية".

وعزز مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006، في محاولة لوقف تمويل برامج بيونجيانج في مجالي الأسلحة النووية والصاروخية الباليستية.