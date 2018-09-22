حصيلة غرق العبارة التنزانية تصل إلى 207 قتلى

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعلن وزير النقل التنزاني، أن حصيلة غرق العبارة "إم في نيريري"، بلغت 207 قتلى، فيما تم انتشال ناج من هيكلها.

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث في محيط هيكل العبارة الذي كان لا يزال عائماً على مسافة بضع عشرات الأمتار فقط عن جزيرة أوكارا، وجهة العبارة.

وتم انتشال حوالي 15 جثة جديدة فجر السبت، وتبددت آخر الآمال في العثور على المزيد من الناجين.

وانقلبت العبارة بعد ظهر الخميس، فيما كانت تنقل حمولة تفوق طاقتها من الركاب والبضائع.

وندد الرئيس التنزاني جون ماغوفولي مساء الجمعة بـ"الإهمال"، وأمر بتوقيف كل العاملين في إدارة العبارة، واعداً بمعاقبة كل المسؤولين.