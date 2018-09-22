29 قتيلاً في هجوم على عرض عسكري بإيران تبناه "داعش" الإرهابي

الشارقة 24 – أ ف ب:

أكد مجتبى ذو النوري، العضو في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أن الهجوم الإرهابي، السبت، على عرض عسكري ايراني في الأهواز، في جنوب غرب إيران، خلف حتى الآن 29 قتيلاً و57 جريحاً.

وتزامن الهجوم مع إحياء طهران ذكرى بدء الحرب مع العراق 1980-1988 خلال حكم صدام حسين، وحذر الرئيس الإيراني حسن روحاني على إثره من "رد حازم".

وأوردت وكالة "أعماق" التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، عبر حسابات على تطبيق تلغرام أن انغماسيين من تنظيم داعش الإرهابي، يهاجمون تجمعاً للقوات الإيرانية في مدينة "الأهواز" جنوب إيران.

ويأتي الاعتداء في أجواء من التوتر الشديد، بين إيران والولايات المتحدة، التي تستعد لتشديد عقوباتها على الجمهورية الاسلامية مطلع نوفمبر المقبل.

وكتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة "تم تجنيد الإرهابيين وتدريبهم وتسليحهم وتمويلهم، بواسطة نظام أجنبي، هاجموا الأهواز، ومن بين الضحايا أطفال".

وأردف ظريف أن إيران سترد بسرعة وبحزم، للدفاع عن أرواح الإيرانيين.

وأوردت عدة وسائل إعلام إيرانية، أن المهاجمين كانوا يرتدون الزي العسكري.

ونقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري رمضان شريف أن الذين فتحوا النار على الناس والقوات المسلحة، ينتمون الى الحركة الاهوازية.

وفي برقية تعزية من روسيا، ندد الرئيس فلاديمير بوتين بهذه الجريمة المروعة.

ووقع الهجوم في اليوم الوطني للقوات المسلحة التي تحيي في 22 سبتمبر من كل عام ذكرى إعلان بغداد الحرب على طهران.

ومن جهة أخرى، أفاد مصدر مطلع، بأن الجانب الايراني أغلق منفذي الشلامجة والشيب الحدوديين مع العراق بشكل مؤقت.

وأضاف المصدر أن حركة التجارة والمسافرين توقفت، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من قبل الجانب الإيراني بعد الهجوم الذي استهدف الاستعراض العسكري في الأهواز