قتلى في هجوم مسلح على عرض عسكري بجنوب غرب إيران

الشارقة 24 – رويترز:

قال التلفزيون الرسمي في إيران، إن عدداً من القتلى سقط وأصيب ما يصل إلى 20 شخصاً، عندما فتح مجهولون النار خلال عرض عسكري في مدينة الأهواز بجنوب غرب البلاد يوم السبت.

وأضاف التلفزيون أن الهجوم استهدف منصة اجتمع عليها مسؤولون لمتابعة الحدث السنوي الذي يحيي ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية التي دارت من عام 1980 إلى عام 1988.

وتنظم إيران عروضاً مماثلة في عدة مدن من بينها العاصمة طهران وميناء بندر عباس على الخليج.

ونقل التلفزيون عن مراسله قوله "بدأ إطلاق النار من قبل عدة مسلحين من وراء المنصة أثناء العرض، هناك قتلى ومصابون كثيرون".