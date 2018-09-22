الكرملين: أميركا تستخدم العقوبات لإبعاد منافسيها عن تجارة السلاح

الشارقة 24 – رويترز:

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الجمعة، أن فرض الولايات المتحدة عقوبات على مستوردي الأسلحة الروسية والأشخاص المرتبطين بالجيش الروسي هو محاولة لإبعاد منافسيها عن تجارة السلاح العالمية.

ووصف بيسكوف العقوبات الجديدة بأنها عمل عدائي لكنه لم يقل كيف سترد روسيا عليه.

وأدرجت الإدارة الأميركية أيضاً على قائمة سوداء 33 شخصية وكياناً لارتباطهم بالجيش والمخابرات في روسيا.

يأتي ذلك فيما حثت وزارة الخارجية الصينية يوم الجمعة، الولايات المتحدة بقوة على رفع العقوبات عن الجيش الصيني بعد أن فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب شراء الصين مقاتلات وأنظمة صواريخ من روسيا.