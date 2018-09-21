مسيرات احتجاج في النمسا ضد فرض قيود على الهجرة

الشارقة 24 – رويترز:

نظم آلاف الأشخاص والنشطاء الأعضاء في شبكات الهجرة واللاجئين، مسيرات في مدينة سالزبورج بالنمسا، احتجاجاً على خطط لتشديد القيود على الحدود داخل دول الاتحاد الأوروبي أمام موجات الهجرة وتوسيع نطاقها بهدف منع وصول المهاجرين إلى الدول الأوروبية.

ويأتي الاحتجاج بينما يعقد قادة الاتحاد الأوروبي قمتهم غير الرسمية في سالزبورج، والتي تناقش قضية الهجرة، بالإضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد.

ويتضمن جدول أعمال القمة خطة لزيادة أعداد موظفي وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) إلى عشرة آلاف موظف.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها "مرحبا باللاجئين هنا"، و"ضد قمة عسكرة الحدود والقيود الاجتماعية".

وقال منظمو الاحتجاج إنهم يريدون تركيز الاهتمام بالوضع في الجزء الأوسط من منطقة البحر المتوسط، حيث يعرض آلاف المهاجرين حياتهم للخطر والموت غرقاً أثناء عبورهم البحر في اتجاه إيطاليا وأوروبا.