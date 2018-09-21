احتجاز 110 جنود من سلاح الجو التركي للاشتباه في صلتهم بـ "غولن"

الشارقة 24 – رويترز:

أكد مكتب كبير مدعي أنقرة، أنه أمر باحتجاز 110 جنود من سلاح الجو الجمعة، للاشتباه في صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تؤكد تركيا أنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب في 2016.

وأشار المكتب إلى أن من بين من صدرت الأوامر باحتجازهم في العملية، التي شملت العاصمة، و15 إقليماً آخر، ثلاثة برتبة كولونيل و2 برتبة لفتنانت كولونيل، وستة برتبة ميجر، وثلاثة برتبة كابتن، وجميعهم في الخدمة.

وتنفذ السلطات حملات اعتقال من آن لآخر، تستهدف أنصار غولن منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو 2016، وقتل خلالها 250 شخصاً وينفي غولن ضلوعه في المحاولة.