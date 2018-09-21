وفاة مئة شخص في حادث غرق عبارة في تنزانيا

عمال إنقاذ يشاركون في انتشال جثث ضحايا انقلاب عبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

ذكر مسئول إقليمي في تنزانيا الجمعة، أنه تأكدت وفاة 97 شخصاً في حادث انقلاب عبارة في بحيرة فيكتوريا بتنزانيا.

وكانت العبارة "إم في نييريري" قد انقلبت الخميس.

وأضاف جون مونجيلا المفوض الإقليمي لميناء موانزا على ساحل بحيرة فيكتوريا، أنه تم إنقاذ مئة شخص بعد انقلاب العبارة.

وكان غواصون متخصصون قد وصلوا إلى الموقع من أجزاء مختلفة من البلاد صباح الجمعة، لتسريع عمليات الانقاذ.

وتابع مونجيلا أنه تم انتشال 44 جثة بحلول مساء الخميس بالتوقيت المحلي، لكن كان يتعين وقف عمليات الانقاذ ليلاً بسبب ضعف الرؤية.

وانقلبت العبارة أثناء رحلتها بين بوجولورا، وجزيرة أوكارا الواقعة في الجزء الشمالي من البلاد.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن العبارة كانت تقل على متنها أكثر من 300 راكب.

وأكدت هيئة الخدمات الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية التنزانية "تيميسا"، التي توفر صيانة للعبارات في البلاد، أن العبارة غرقت على بعد عدة أمتار فقط من المرسى، بالقرب من جزيرة أوكرا بمنطقة يوكيريوي.

ومازال سبب الكارثة قيد التحقيق الجمعة.

وتشيع الحوادث في بحيرة فيكتوريا التي تمتد بين تنزانيا وأوغندا وكينيا.