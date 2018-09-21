البيت الأبيض يكشف عن استراتيجية جديدة للأمن الإلكتروني

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن البيت الأبيض عن استراتيجية جديدة للأمن الإلكتروني على مستوى البلاد اليوم الخميس، بما يوضح أن الدفاع أولوية لدى الحكومة الاتحادية فيما تعهدت في ذات الوقت بمهاجمة المتسللين الإلكترونيين الأجانب.

وقال جون بولتون مستشار الأمن القومي للصحافيين، إن الاستراتيجية ستعطي للوكالات الاتحادية إرشادات جديدة عن كيفية حماية نفسها وحماية البيانات الخاصة للأميركيين.

وتأتي الخطة قبل أقل من شهرين من انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس التي تجرى في السادس من نوفمبر، إذ يتوقع مسؤولو المخابرات الأميركيون أن تواجه تلك المؤسسات خلالها وابلاً من الهجمات الرقمية.