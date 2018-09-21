مصرع أكثر من 40 شخصاً في غرق عبارة بتنزانيا

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قال متحدث باسم الحكومة التنزانية للتلفزيون الرسمي، إن أكثر من 40 شخصا لقوا مصرعهم الخميس، عندما انقلبت عبارة في جنوب بحيرة فيكتوريا.

وغرقت العبارة "نيريري"، وعلى متنها أكثر من 100 شخص قرب جزيرة اوكارا.

وكانت العبارة تحمل أيضاً بضائع عندما انقلبت قرب رصيف الميناء.

ولم يتضح على الفور سبب الحادث، لكن غرق السفن غالباً ما يرجع إلى الحمولة الزائدة.

وغالبا ما تكون الحصيلة كبيرة بسبب عدم وجود سترات للنجاة على متن السفينة ولأن العديد من الركاب لا يعرفون السباحة.

في عام 1996 قتل ما يقرب من 700 شخص في غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا.