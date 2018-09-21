أميركا تعاقب وكالة صينية لشرائها عتاداً عسكرياً من روسيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، إن العقوبات ستفرض بشكل فوري على إدارة تطوير العتاد الصينية، وهي الوكالة التي تشرف على تكنولوجيا الدفاع، بسبب قيامها بتحويلات كبيرة مع روسوبورون إيكسبورت وهي الشركة الأساسية لتصدير الأسلحة الروسية.

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها أضافت 33 من الأفراد والكيانات في روسيا إلى قائمة العقوبات لمعاقبة الحكومة الروسية على ما وصفته بـ "أنشطتها الخبيثة".

وأكدت الوزارة أن 33 فرداً وكياناً أدرجوا ضمن القائمة السوداء لكونهم جزءاً من الجيش الروسي أو اجهزة الاستخبارات الروسية أو يعملون لصالحها.