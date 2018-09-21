أضافت أفراداً في العقوبات

أميركا تعاقب وكالة صينية لشرائها عتاداً عسكرياً من روسيا

  • الجمعة 21, سبتمبر 2018 في 12:54 ص
فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على وكالة عسكرية صينية لشراء عتاد عسكري من روسيا، بما يتعارض مع عقوبات أميركية صارمة أقرت في 2017.
الشارقة 24 – رويترز:
 
أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، إن العقوبات ستفرض بشكل فوري على إدارة تطوير العتاد الصينية، وهي الوكالة التي تشرف على تكنولوجيا الدفاع، بسبب قيامها بتحويلات كبيرة مع روسوبورون إيكسبورت وهي الشركة الأساسية لتصدير الأسلحة الروسية.
 
إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنها أضافت 33 من الأفراد والكيانات في روسيا إلى قائمة العقوبات لمعاقبة الحكومة الروسية على ما وصفته بـ "أنشطتها الخبيثة".
 
وأكدت الوزارة أن 33 فرداً وكياناً أدرجوا ضمن القائمة السوداء لكونهم جزءاً من الجيش الروسي أو اجهزة الاستخبارات الروسية أو يعملون لصالحها. 