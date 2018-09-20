"بوكو حرام" تقتل وتصيب 18 في نيجيريا

الشارقة 24 – أ ف ب:

قتل تسعة أشخاص، وأصيب تسعة آخرون بجروح، في هجوم شنه عناصر يشتبه بانتمائهم إلى جماعة بوكو حرام الإرهابية، على قريتين في شمال شرق نيجيريا.

وهاجم مسلحون أتوا على متن شاحنات صغيرة قريتي كالاري أبديي وأماروا، اللتين تبعدان حوالي عشرين كيلومتراً من مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، مساء الأربعاء.

وأعلن إبراهيم ليمان المسؤول عن ميليشيا مدنية محلية تقف إلى جانب الجيش ضد "بوكو حرام"، أن المسلحين الذين كانوا على ما يبدو مقاتلين من بوكو حرام، قتلوا تسعة أشخاص وأصابوا تسعة آخرين بجروح، وأحرقوا القريتين بالكامل.