خلال محاكمته بماليزيا

اتهام نجيب عبد الرزاق بغسل أموال وإساءة استغلال السلطة

  • الخميس 20, سبتمبر 2018 في 5:55 م
اتهم الادعاء الماليزي، يوم الخميس، رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، بـ 21 مخالفة تتعلق بغسل أموال، وأربعة اتهامات بإساءة استغلال السلطة، فيما يتعلق بدخول ملايين الدولارات في حسابه المصرفي الشخصي.
الشارقة 24 – رويترز:
 
وجه الادعاء الماليزي، يوم الخميس، 21 اتهاماً تتعلق بغسل أموال، وأربعة اتهامات بإساءة استغلال السلطة، إلى رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، فيما يتعلق بدخول ملايين الدولارات في حسابه المصرفي الشخصي.
 
وبهذا يصل إجمالي عدد الاتهامات الموجهة لنجيب إلى 32 اتهاماً، مع التسريع بوتيرة تحقيق في كيفية اختفاء مليارات الدولارات من صندوق "1 إم. دي. بي"، وهو صندوق تابع للدولة أسسه نجيب وكان رئيساً له.
 
ودفع نجيب ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه.
 
وتتراكم الاتهامات على نجيب منذ خسارته المفاجئة في انتخابات عامة أجريت في مايو الماضي، أمام مهاتير محمد الذي أعاد فتح التحقيق المتعلق بالصندوق.
 
وأعلن الادعاء، أن نجيب استغل منصبه كرئيس للوزراء ووزير للمالية ورئيساً لصندوق "1 إم. دي. بي"، للحصول على أموال بلغت إجمالاً حوالي 2.3 مليار رنجيت "556.23 مليون دولار"، بين عامي 2011 و2014.
 
ويواجه نجيب مزاعم تتعلق بغسل أموال، منذ ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال عام 2015، أن 681 مليون دولار انتقلت إلى حسابه المصرفي الشخصي، وكان نجيب حينها رئيساً للوزراء.
 
وبعد عام أكدت وزارة العدل الأميركية التحويل، وأوضحت أن الأموال منبعها صندوق "1 إم. دي. بي"، وتابعت أن ما مجمله 4.5 مليار دولار نهبت من الصندوق الماليزي.
 
ورغم تعالي الأصوات المنادية بتنحيه، تشبث نجيب بالسلطة وضيق على المعارضة ووسائل الإعلام، إلا أنه خضع لتدقيق شديد بعد هزيمته في الانتخابات.